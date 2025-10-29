Ma petite épicerie du monde

Un tour du monde en 50 saveurs et plus de 100 recettes pour cuisiner les meilleurs produits d'épicerie des 5 continents. De l'ail noir du Japon, du beurre de cacahouète d'Amérique du Nord, de la cardamone d'Inde, de la fleur d'Ibiscus d'Afrique, de l'huile de coco du Moyen-Orient, des graines de Kasha d'Europe de l'Est, de la sauce de soja du Japon... Nous avons tous dans nos placards des produits dont, passée la recette pour laquelle nous les avions achetés, on ne sait plus quoi en faire. Dans cet ouvrage vous découvrirez comment, grâce à ces produits, donner de nouvelles saveurs à votre cuisine. Vous voyagerez du Japon au Moyen-Orient en passant par l'Amérique du Sud grâce à une épice, une sauce ou une huile dont vous découvrirez les origines, les plats emblématiques mais aussi la manière de les associer au travers de nombreuses recettes originales.