L'épopée live de The Cure ! The Cure on Tour suit le groupe iconique où il est intouchable, inimitable et légendaire : sur scène. Des premiers sets dans les pubs de Crawley aux tournées mondiales, The Cure on Tour retrace, année après année, tournée après tournée, l'épopée live de The Cure. En 47 ans et plus de 40 tournées, le groupe s'est transformé, réinventé, parfois déchiré mais c'est toujours en concert qu'il s'est le plus révélé. Illustré de photos, parfois inédites, d'affiches et tickets rares, de souvenirs personnels et d'interviews, ce récit minutieux remonte le fil d'une ascension unique : celle de jeunes banlieusards discrets devenus icônes mondiales. Entre énergie brute, tensions internes et virages artistiques, chaque date raconte un basculement. Un récit précis, à hauteur d'ampli, où chaque concert frappe comme une secousse. Ce livre n'est pas réservé aux fans : il est aussi fait pour les curieux, les passionnés de musique, et tous ceux qui comprennent que The Cure prend toute sa force en live.