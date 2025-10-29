Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

The Cure on Tour

Jérémy Wulc

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
L'épopée live de The Cure ! The Cure on Tour suit le groupe iconique où il est intouchable, inimitable et légendaire : sur scène. Des premiers sets dans les pubs de Crawley aux tournées mondiales, The Cure on Tour retrace, année après année, tournée après tournée, l'épopée live de The Cure. En 47 ans et plus de 40 tournées, le groupe s'est transformé, réinventé, parfois déchiré mais c'est toujours en concert qu'il s'est le plus révélé. Illustré de photos, parfois inédites, d'affiches et tickets rares, de souvenirs personnels et d'interviews, ce récit minutieux remonte le fil d'une ascension unique : celle de jeunes banlieusards discrets devenus icônes mondiales. Entre énergie brute, tensions internes et virages artistiques, chaque date raconte un basculement. Un récit précis, à hauteur d'ampli, où chaque concert frappe comme une secousse. Ce livre n'est pas réservé aux fans : il est aussi fait pour les curieux, les passionnés de musique, et tous ceux qui comprennent que The Cure prend toute sa force en live.

Par Jérémy Wulc
Chez Glénat

|

Auteur

Jérémy Wulc

Editeur

Glénat

Genre

Rock

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur The Cure on Tour par Jérémy Wulc

Commenter ce livre

 

The Cure on Tour

Jérémy Wulc

Paru le 29/10/2025

256 pages

Glénat

45,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782344067888
9782344067888
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Les finalistes du Grand Prix de l'Académie Française 2025, exit Carrère Les finalistes du Prix Femina 2025 sont connus “Hors garantie”, Stephen King s’interroge sur son avenir d’écrivain
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.