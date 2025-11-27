Inscription
#Bande dessinée jeunesse

Yakari Vol. 23 - Yakari and the Ghost Bear

Derib, Job

Les aventures enchantées et enchanteresses d'un jeune Sioux qui parle le langage des animaux. Le 23ème tome d'une série magique pour les enfants ! Au cours d'une de ses balades, Yakari entraperçoit un ours tout blanc, qu'il prend d'abord pour un fantôme, et s'enfuit. Plus tard, bien résolu à retrouver cet étrange animal dont personne ne veut croire qu'il l'a vraiment vu, il repart seul et, l'ayant trouvé, se fait un nouvel ami. Un ami solitaire qui ne veut pas que Yakari parle de lui ... Hélas, le comportement du jeune Sioux met la puce à l'oreille d'un chasseur qui rêve d'un trophée tout blanc ...

Par Derib, Job
Chez 9th Cinebook

|

Auteur

Derib, Job

Editeur

9th Cinebook

Genre

BD jeunesse divers

Yakari Vol. 23 - Yakari and the Ghost Bear par Derib, Job

Yakari Vol. 23 - Yakari and the Ghost Bear

Job

Paru le 27/11/2025

48 pages

9th Cinebook

11,50 €

9781800441736
© Notice établie par ORB
