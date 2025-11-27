Volume ! 22 N° 2, 2025

Non-thématique, le numéro propose un tour d'horizon de recherches actuelles sur les musiques populaires, reflétant des débats sociétaux ancrés dans notre époque autour des rapports de pouvoir liés au genre, au vieillissement, à l'entrepreneuriat culturel, à la censure, au mouvement DIY ou à la manière (particulièrement pour les adolescent ? es) de s'informer en ligne et sur les réseaux sociaux numériques. Tous les contributeurs et contributrices du numéro donnent ainsi des clés de lecture plurielles pour saisir ces multiples enjeux, complétées par des traductions de textes "classiques" , certes plus anciens, mais toujours d'une grande actualité pour comprendre "ce qui fait sens" dans le déploiement global d'objets culturels (à l'instar du Walkman de Sony dans les années 1980) ou de mouvements musicaux (comme la Disco).