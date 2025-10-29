Inscription
#Essais

Les dossiers urbanisme aménagement N° 65, octobre 2025

Norbert Foulquier, Jean-François Inserguet, Cyril Laroche, Nicolas Chauvin, Pascal Planchet

Intelligence artificielle et droit de l'urbanisme L'IA comme outil d'aide à la décision en urbanisme / Gladys Chassin et Carole Lvovschi-Blanc BIM, CIM et IA : de nouveaux acronymes numériques pour la planification et l'urbanisme / Grégory Kalflèche L'utilisation de l'intelligence artificielle dans le contentieux de l'urbanisme / Jean-Gabriel Sorbara

Paru le 05/11/2025

40 pages

30,00 €

9782281137231
