Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Philosophie, Histoire, Vérité

Isabelle Thomas-Fogiel

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
"Qu'est-ce que la vérité ? " , demande le philosophe. "Qu'est-ce que la vérité pour les philosophes ? " , demande le philosophe de l'histoire de la philosophie qui entreprend de traverser les textes des philosophes pour leur poser une unique question : "qu'avez-vous fait de la notion de vérité" ? Pour répondre à ces interrogations, le livre fait la philosophie de l'histoire la plus récente de la philosophie. Il est ainsi la première étape d'une vaste enquête qui interrogera le passé de l'histoire de la philosophie et qui remontera à la question initiale : fallait-il et faut-il encore en philosophie "faire une fixation sur la vérité ? " selon les termes d'un défi lancé aux philosophes par François Jullien à partir d'un lieu théorique autre que la philosophie occidentale, celui de la sagesse chinoise. Afin de relever ce défi, le livre entend renouveler la notion de philosophie de l'histoire de la philosophie, nom d'une entreprise lancée par Martial Gueroult à la fin de sa carrière. Il propose une nouvelle manière de la pratiquer.

Par Isabelle Thomas-Fogiel
Chez PU Rennes

|

Auteur

Isabelle Thomas-Fogiel

Editeur

PU Rennes

Genre

Notions

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Philosophie, Histoire, Vérité par Isabelle Thomas-Fogiel

Commenter ce livre

 

Philosophie, Histoire, Vérité

Isabelle Thomas-Fogiel

Paru le 27/11/2025

770 pages

PU Rennes

32,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791041300655
9791041300655
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La rentrée littéraire que personne n'a vue : 28 romans qui bouleversent tout en silence Paris : la droite bloque une subvention à 40 librairies indépendantes, dont Violette and Co Corée du Sud : une institutrice menacée après avoir “demandé” une bibliothèque Le Prix Philippe Sollers change en cours de route : exit Beigbeder et Naulleau
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.