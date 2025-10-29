Inscription
#Essais

5 jours, 5 nuits

Jean-Yves Katelan, Philippe Chadrys

ActuaLitté
" Les circonstances m'ont placé au centre des attentatsdu 13 novembre 2015. J'étais alors chef de la SDAT, la sous-directionantiterroriste de la Police judiciaire. Dix ans après, les faits étant jugés, j'ai considéré qu'il était temps d'apporter mon témoignage. L'abnégation detous ceux qui ont oeuvré à la résolution de cette enquête méritait une petiteentorse à la retenue, au devoir de réserve. Seul un minutieux travaild'archiviste pourrait donner une idée de la démesure de ces jours et ces nuits ; l'avalanche de faits, d'informations contradictoires et de fausses pistes, à laquelle nous avons été confrontés, alors que l'urgence le disputait à lasidération. Il s'est d'abord agi d'arrêter le massacre, d'éviter que d'autresne soient commis, puis d'identifier et d'arrêter tous les terroristes, leurscomplices et de retracer l'itinéraire de chacun des protagonistes. Le combatcontre le terrorisme est un travail souvent ingrat, une lutte à l'aveugle, oùchaque réussite n'est finalement qu'une partie remise. Difficile de se réjouirdes succès que l'on remporte - comme la neutralisation d'un terroriste avant sonpassage à l'acte. La seule victoire possible : celle de l'Etat de droit. Ce livre est un hommage au travail des centaines d'enquêteurs de tous gradesqui ont contribué à cette aventure à la fois judiciaire et policière. Tousméritent respect et reconnaissance. " Commissaire de police depuis 1992, Philippe Chadrys estaujourd'hui directeur national adjoint de la Police judiciaire.

Par Jean-Yves Katelan, Philippe Chadrys
Chez Editions du Rocher

|

Auteur

Jean-Yves Katelan, Philippe Chadrys

Editeur

Editions du Rocher

Genre

Terrorisme

5 jours, 5 nuits

Jean-Yves Katelan, Philippe Chadrys

Paru le 29/10/2025

213 pages

Editions du Rocher

19,90 €

ActuaLitté
9782268112503
