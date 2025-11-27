Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Psychomarketing

Frédéric Canevet, Stefan Lendi

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le marketing ne peut plus se contenter de ce que les clients disent vouloir... ni s'appuyer uniquement sur des campagnes publicitaires massives. Le PsychoMarketing s'appuie sur les découvertes scientifiques sur le fonctionnement du cerveau humain : comment nous percevons, mémorisons, décidons et passons à l'action. Car derrière chaque décision d'achat, il y a toujours un cerveau et des mécanismes qu'il est possible de comprendre et d'activer. En maîtrisant ces leviers, vous pourrez influencer la perception, favoriser le changement et guider les choix de vos clients avec plus d'impact. L'auteur propose une méthode originale en 7 étapes, conçue pour aider les professionnels du marketing, entrepreneurs ou communicants à attirer et fidéliser plus efficacement. Plus besoin d'un budget colossal pour se démarquer : il suffit de penser comme un cerveau !

Par Frédéric Canevet, Stefan Lendi
Chez Gereso Editions

|

Auteur

Frédéric Canevet, Stefan Lendi

Editeur

Gereso Editions

Genre

Marketing

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Psychomarketing par Frédéric Canevet, Stefan Lendi

Commenter ce livre

 

Psychomarketing

Stefan Lendi

Paru le 20/11/2025

269 pages

Gereso Editions

25,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791039710930
9791039710930
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La rentrée littéraire que personne n'a vue : 28 romans qui bouleversent tout en silence Paris : la droite bloque une subvention à 40 librairies indépendantes, dont Violette and Co Corée du Sud : une institutrice menacée après avoir “demandé” une bibliothèque Le Prix Philippe Sollers change en cours de route : exit Beigbeder et Naulleau
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.