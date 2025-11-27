Le marketing ne peut plus se contenter de ce que les clients disent vouloir... ni s'appuyer uniquement sur des campagnes publicitaires massives. Le PsychoMarketing s'appuie sur les découvertes scientifiques sur le fonctionnement du cerveau humain : comment nous percevons, mémorisons, décidons et passons à l'action. Car derrière chaque décision d'achat, il y a toujours un cerveau et des mécanismes qu'il est possible de comprendre et d'activer. En maîtrisant ces leviers, vous pourrez influencer la perception, favoriser le changement et guider les choix de vos clients avec plus d'impact. L'auteur propose une méthode originale en 7 étapes, conçue pour aider les professionnels du marketing, entrepreneurs ou communicants à attirer et fidéliser plus efficacement. Plus besoin d'un budget colossal pour se démarquer : il suffit de penser comme un cerveau !