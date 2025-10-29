Les Merveilles de Noël

Angoulême, 2017. Ambre est une jeune médecin urgentiste. Alors qu'elle profite d'une journée de congé, une petite fille est enlevée sous ses yeux, en pleine ville. Ses grands-parents sont affolés, la foule s'agite et, malgré l'intervention rapide de la police, le ravisseur et l'enfant restent introuvables. Bouleversée, Ambre est aussi rongée par la culpabilité de ne pas avoir agi, et hantée par son passé douloureux. Le triste visage de la fillette, Emmie, l'obsède. Ambre cherche qui sont les vrais coupables, jusqu'à un matin de Noël où la vérité éclate au grand jour, faisant triompher la douceur et l'amour. L'histoire est belle, la ville mise en valeur, les personnages convaincants, les références aux fêtes et à ce qu'elles nous inspirent nombreuses. Tous les éléments sont réunis. L'Union.