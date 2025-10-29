Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Roman francophone

Les Merveilles de Noël

Marie-Bernadette Dupuy

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Angoulême, 2017. Ambre est une jeune médecin urgentiste. Alors qu'elle profite d'une journée de congé, une petite fille est enlevée sous ses yeux, en pleine ville. Ses grands-parents sont affolés, la foule s'agite et, malgré l'intervention rapide de la police, le ravisseur et l'enfant restent introuvables. Bouleversée, Ambre est aussi rongée par la culpabilité de ne pas avoir agi, et hantée par son passé douloureux. Le triste visage de la fillette, Emmie, l'obsède. Ambre cherche qui sont les vrais coupables, jusqu'à un matin de Noël où la vérité éclate au grand jour, faisant triompher la douceur et l'amour. L'histoire est belle, la ville mise en valeur, les personnages convaincants, les références aux fêtes et à ce qu'elles nous inspirent nombreuses. Tous les éléments sont réunis. L'Union.

Par Marie-Bernadette Dupuy
Chez LGF/Le Livre de Poche

|

Auteur

Marie-Bernadette Dupuy

Editeur

LGF/Le Livre de Poche

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les Merveilles de Noël par Marie-Bernadette Dupuy

Commenter ce livre

 

Les Merveilles de Noël

Marie-Bernadette Dupuy

Paru le 29/10/2025

414 pages

LGF/Le Livre de Poche

9,40 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782253250814
9782253250814
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Les finalistes du Grand Prix de l'Académie Française 2025, exit Carrère Les finalistes du Prix Femina 2025 sont connus “Hors garantie”, Stephen King s’interroge sur son avenir d’écrivain
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.