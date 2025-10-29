Inscription
#Essais

L'affaire Ben Barka

Stephen Smith, Ronen Bergman, Stephen Smith

Le 29 octobre 1965, au coeur de Paris, " disparaît " Mehdi Ben Barka. Tel un fantôme, l'opposant radical au roi du Maroc, véritable leader de la lutte de libération du Tiers-monde, va hanter la vie politique française, le Maghreb et le Moyen-Orient jusqu'à aujourd'hui. Soixante ans plus tard, alors qu'on n'osait plus espérer percer les mystères du plus grand scandale de la Ve République, des documents inédits permettent enfin de raconter, du début à la fin, l'affaire Ben Barka : un thriller politique à l'échelle mondiale, une histoire sordide de services secrets, de " barbouzes " bleus-blancs-rouges, d'assassinats politiques, de maisons closes et de coffres-forts où devait rester enfermé l'inavouable. Qui a donné l'ordre d'enlever Mehdi Ben Barka ? Sa mort était-elle accidentelle ou bien planifiée ? Si le crime était prémédité, qui l'a exécuté et comment ? Qu'est-il advenu du corps ? Y a-t-il eu complicité de la France ? D'autres puissances ont-elles été mêlées au crime ? A la fin de cet ouvrage exceptionnel, chacune de ces questions aura reçu une réponse, preuves à l'appui. Le sort de Ben Barka sera élucidé, et l'affaire portant son nom pourra être classée. Un livre-événement.

Chez Grasset & Fasquelle

|

Auteur

Editeur

Grasset & Fasquelle

Genre

De Gaulle

L'affaire Ben Barka

Paru le 29/10/2025

572 pages

Grasset & Fasquelle

28,00 €

9782246829379
