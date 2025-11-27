Inscription
#Essais

Une histoire de la pensée rationnelle

Alain Merlen

ActuaLitté
Cette série de 4 livres propose une histoire de la découverte des concepts de la physique par ceux qui l'ont construite. Ce 3e tome débute avec la condamnation de Galilée en 1633 et la publication du "discours sur deux sciences nouvelles" , son oeuvre la plus importante. Une nouvelle communauté scientifique voit le jour avec des physiciens cherchant l'explication de la création par des lois mathématiques reliant les causes et les effets. Ainsi naissent la mécanique classique de Newton, l'évaluation de la vitesse de la lumière... et la révolution mathématique de Leibnitz, Bernoulli, Euler puis Lagrange. Le rôle de la religion se limite désormais à professer une morale que les philosophes remodèlent. En 170 ans, les physiciens ont modifié la vision du monde, mais les sciences émergentes comme la chimie, l'électricité restent encore à développer, elles ne seront théorisées qu'au XIXe siècle.

Par Alain Merlen
Chez EDP Sciences

|

Auteur

Alain Merlen

Editeur

EDP Sciences

Genre

Histoire de la philosophie des

Une histoire de la pensée rationnelle

Alain Merlen

Paru le 27/11/2025

482 pages

EDP Sciences

34,00 €

ActuaLitté
9782759838325
