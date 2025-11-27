Une histoire de la pensée rationnelle

Cette série de 4 livres propose une histoire de la découverte des concepts de la physique par ceux qui l'ont construite. Ce 3e tome débute avec la condamnation de Galilée en 1633 et la publication du "discours sur deux sciences nouvelles" , son oeuvre la plus importante. Une nouvelle communauté scientifique voit le jour avec des physiciens cherchant l'explication de la création par des lois mathématiques reliant les causes et les effets. Ainsi naissent la mécanique classique de Newton, l'évaluation de la vitesse de la lumière... et la révolution mathématique de Leibnitz, Bernoulli, Euler puis Lagrange. Le rôle de la religion se limite désormais à professer une morale que les philosophes remodèlent. En 170 ans, les physiciens ont modifié la vision du monde, mais les sciences émergentes comme la chimie, l'électricité restent encore à développer, elles ne seront théorisées qu'au XIXe siècle.