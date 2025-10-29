Quelle mouche a piqué Baum ?

Depuis quelque temps, Asher Baum n'est plus lui-même. Il vient d'être lâché par son prestigieux éditeur new-yorkais, son troisième mariage est sur le point de sombrer et son insupportable beau-fils est devenu la nouvelle coqueluche de l'édition. Pire encore, dans un moment de folie, Baum a tenté d'embrasser une jeune journaliste, ce qu'elle s'apprête à rendre public. Alors, quand il découvre un secret fracassant, il ne sait plus où donner de la tête : doit-il le taire ou le révéler, quitte à faire exploser son couple ? Dans ce premier roman événement, Woody Allen brosse le portrait plein de verve d'un intellectuel paralysé par le vide et la futilité de la vie, sur fond d'un Manhattan plus cinématographique que jamais. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Emmanuelle et Philippe Aronson