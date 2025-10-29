Inscription
#Roman étranger

Quelle mouche a piqué Baum ?

Woody Allen, Allen Woody

Depuis quelque temps, Asher Baum n'est plus lui-même. Il vient d'être lâché par son prestigieux éditeur new-yorkais, son troisième mariage est sur le point de sombrer et son insupportable beau-fils est devenu la nouvelle coqueluche de l'édition. Pire encore, dans un moment de folie, Baum a tenté d'embrasser une jeune journaliste, ce qu'elle s'apprête à rendre public. Alors, quand il découvre un secret fracassant, il ne sait plus où donner de la tête : doit-il le taire ou le révéler, quitte à faire exploser son couple ? Dans ce premier roman événement, Woody Allen brosse le portrait plein de verve d'un intellectuel paralysé par le vide et la futilité de la vie, sur fond d'un Manhattan plus cinématographique que jamais. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Emmanuelle et Philippe Aronson

Par Woody Allen, Allen Woody
Chez Stock

|

Auteur

Woody Allen, Allen Woody

Editeur

Stock

Genre

Littérature anglo-saxonne

Quelle mouche a piqué Baum ?

Woody Allen, Allen Woody

Paru le 29/10/2025

252 pages

Stock

20,90 €

9782234099975
