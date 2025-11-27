Inscription
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
#Essais

Dictionnaire des magistrats des comptes de Bretagne

Dominique Le Page, Page dominique Le

Conférant à ses membres l'anoblissement graduel, la chambre des comptes de Bretagne constitue un observatoire pour étudier les possibilités d'ascension sociale sous l'Ancien Régime et les groupes qui pouvaient y prétendre, qu'ils soient officiers de justice, financiers, marchands ou négociants, bourgeois des villes ou simples rentiers de la terre. Au-delà du portrait des différents magistrats, ce dictionnaire complète et précise le tableau des élites dans la France de l'Ouest du XIVe au XVIIIe siècle. Il veut apporter une contribution à l'étude de la construction de l'Etat en France du Moyen Age à l'époque moderne en cherchant, par l'étude sur la longue durée du personnel d'une cour souveraine, à dresser un portrait des officiers qui se sont mis à son service et à dégager les raisons qui les ont amenés à agir ainsi : fi délité à un prince, désir de servir l'Etat, poursuite d'une tradition familiale, volonté de tirer profit de la vénalité des offices, recherche d'honneur ou de dignité. Réalisé par une équipe de 17 chercheurs, l'ouvrage présente une prosopographie des officiers de la chambre des comptes de Bretagne de sa création au Moyen Age à sa suppression en 1791 et des trésoriers et receveurs généraux en charge dans cette province. Chacune des 1 243 notices donne des informations sur les offices détenus par les différents individus, leur état civil, leurs alliances, leur origine sociale et géographique, leurs engagements, leur patrimoine, leur culture, leur position par rapport à la noblesse. Le coeur du propos est constitué par une tentative de reconstitution de la trajectoire sociale qui les a conduits à intégrer la chambre des comptes.

Paru le 04/12/2025

49,00 €

