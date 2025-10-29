Faute de connaître son histoire, Justine, vingt et un ans, se passionne pour celle d'Hélène, pensionnaire, presque centenaire, de la maison de retraite où la jeune femme est aide-soignante. La vie d'Hélène est un roman : sa rencontre avec Lucien en 1933, leur amour, la guerre, Simon, caché dans la cave parce que juif, la trahison, la Gestapo, la déportation. Justine obtient peu à peu de la vieille dame la révélation de lourds secrets et finit par affronter ceux de sa propre famille. Un roman addictif que l'on dévore. Olivia de Lamberterie, Télématin On est épaté par sa construction, sa densité et le billard à plusieurs bandes de son sujet. Pierre Vavasseur, Le Parisien Une héroïne originale et attachante, un univers surprenant, une conteuse de grand talent. Nathalie Dupuis, Elle. Les Oubliés du dimanche a été récompensé par treize prix littéraires, dont le prix national Lions de littérature 2016, le prix Chronos 2016, le prix intercommunal Lire Elire 2016, le prix Zonta Clubs de France 2017 et le Choix des Libraires 2018 au Livre de Poche.