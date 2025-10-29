Inscription
#Album jeunesse

Chère licorne

Françoise de Guibert, Emma Yarlett

ActuaLitté
Un beau jour, alors qu'une petite fille joue dans sa cabane, on toque à la porte : c'est une licorne ! Ca ne fait aucun doute, elle s'est perdue, et il faut donc lui trouver une nouvelle maison. Direction l'animalerie, la ferme, la fête forraine... sans succès. Puis la meilleure idée qui soit vient à la petite fille : un véritable château de conte de fées ! Les au revoir sont douloureux et la petite fille rentre chez elle, seule et attristée. Jusqu'à ce qu'elle reçoive la plus belle des lettres : celle de son amie la licorne... et si la maison parfaite était beaucoup plus proche qu'elles ne l'imaginaient ? Le retour de la fabuleuse série d'Emma Yarlett : un livre magique sur l'amitié avec des rabats à soulever, des lettres à ouvrir et plein de surprises scintillantes !

Par Françoise de Guibert, Emma Yarlett
Chez Albin Michel

|

Auteur

Françoise de Guibert, Emma Yarlett

Editeur

Albin Michel

Genre

Albin michel

Chère licorne

Emma Yarlett trad. Françoise de Guibert

Paru le 29/10/2025

28 pages

Albin Michel

13,90 €

ActuaLitté
9782226504777
© Notice établie par ORB
