Des gnocchis maison (ou non ! ) à toutes les sauces ! Originaires d'Italie, les gnocchis - ces petites bouchées traditionnellement à base de pomme de terre - constituent des plats récréatifs et simples à cuisiner ! Au pesto, cacio e pepe, à la crème de butternut et au cheddar, farcis à la scamorza et à la tomate, les recettes se déclinent à l'infini ! Découvrez les secrets d'un bon gnocchi maison et comment le réaliser grâce à un pas à pas illustré et détaillé, accessible au plus grand débutant. Et pour toujours plus de gourmandise, échangez la pomme de terre pour des gnocchis réalisés avec des épinards, de la patate douce ou encore de la betterave ! Avec ces 50 recettes, préparez-vous à rouler, façonner, poêler... et surtout à vous régaler !