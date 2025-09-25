Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Beaux livres

Gnocchis

Rebecca Genet, Sabrina Fauda-Rôle

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Des gnocchis maison (ou non ! ) à toutes les sauces ! Originaires d'Italie, les gnocchis - ces petites bouchées traditionnellement à base de pomme de terre - constituent des plats récréatifs et simples à cuisiner ! Au pesto, cacio e pepe, à la crème de butternut et au cheddar, farcis à la scamorza et à la tomate, les recettes se déclinent à l'infini ! Découvrez les secrets d'un bon gnocchi maison et comment le réaliser grâce à un pas à pas illustré et détaillé, accessible au plus grand débutant. Et pour toujours plus de gourmandise, échangez la pomme de terre pour des gnocchis réalisés avec des épinards, de la patate douce ou encore de la betterave ! Avec ces 50 recettes, préparez-vous à rouler, façonner, poêler... et surtout à vous régaler !

Par Rebecca Genet, Sabrina Fauda-Rôle
Chez First

|

Auteur

Rebecca Genet, Sabrina Fauda-Rôle

Editeur

First

Genre

Pommes de terre

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Gnocchis par Rebecca Genet, Sabrina Fauda-Rôle

Commenter ce livre

 

Gnocchis

Sabrina Fauda-Rôle

Paru le 25/09/2025

128 pages

First

12,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782412103135
9782412103135
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Je voulais vivre, élu plus beau titre de l'année 2025 Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter "Ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la littérature" : le choc du roman de Mathieu Belezi
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.