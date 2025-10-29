Félicorne, la sirène magique

Lorsque Lilicorne confie à Féli qu'elle rêve en secret de devenir une sirène, Féli décide de tout mettre en oeuvre pour aider son amie. Après avoir passé des heures à lui confectionner une queue de sirène, c'est parti pour une virée à la mer ! Mais là-bas, rien ne se passe comme prévu... Lilicorne est contrainte d'avouer à Féli qu'elle ne sait pas nager. Qu'à cela ne tienne : avec une bouée et des brassards, Lilicorne flotte enfin ! Et ce qu'elle réalise surtout, c'est que ce n'est ni sa queue ni sa bouée qui la fait se sentir si magique : c'est l'amitié !