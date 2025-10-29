Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Album jeunesse

Félicorne, la sirène magique

Shannon Hale, LeUyen Pham, Anne Léonard

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Lorsque Lilicorne confie à Féli qu'elle rêve en secret de devenir une sirène, Féli décide de tout mettre en oeuvre pour aider son amie. Après avoir passé des heures à lui confectionner une queue de sirène, c'est parti pour une virée à la mer ! Mais là-bas, rien ne se passe comme prévu... Lilicorne est contrainte d'avouer à Féli qu'elle ne sait pas nager. Qu'à cela ne tienne : avec une bouée et des brassards, Lilicorne flotte enfin ! Et ce qu'elle réalise surtout, c'est que ce n'est ni sa queue ni sa bouée qui la fait se sentir si magique : c'est l'amitié !

Par Shannon Hale, LeUyen Pham, Anne Léonard
Chez Albin Michel

|

Auteur

Shannon Hale, LeUyen Pham, Anne Léonard

Editeur

Albin Michel

Genre

Albin michel

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Félicorne, la sirène magique par Shannon Hale, LeUyen Pham, Anne Léonard

Commenter ce livre

 

Félicorne, la sirène magique

Shannon Hale, LeUyen Pham trad. Anne Léonard

Paru le 29/10/2025

48 pages

Albin Michel

13,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782226501509
9782226501509
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Les finalistes du Grand Prix de l'Académie Française 2025, exit Carrère Les finalistes du Prix Femina 2025 sont connus “Hors garantie”, Stephen King s’interroge sur son avenir d’écrivain
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.