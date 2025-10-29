Meurtres en cascade

C'est bien connu : le tourisme est la manne du siècle ! Sauf dans les Highlands, désertés par les étrangers... A Braikie, la mairie vient de trouver une idée pour y remédier : faire du "vallon aux fées" - un lieu déjà réputé pour sa beauté et ses ravissantes cascades - un site d'exception. La photo d'un magnifique martin-pêcheur émergeant de l'eau suffit à faire affluer les cars de touristes. Quand le volatile en question est retrouvé pendu à une branche, Hamish Macbeth pense immédiatement à une manoeuvre pour nuire à cette attraction touristique. Mais bientôt, c'est une enquête pour meurtre qu'il doit mener... Il faut agir vite avant qu'un autre drame ne se produise. Vous aimez Agatha Raisin ? Vous allez adorer Hamish Macbeth ! Comme sa grande soeur Agatha, cet Hercule Poirot à la sauce écossaise entraîne le lecteur dans des aventures totalement déjantées sorties tout droit de l'imagination de M. C. Beaton. Avec, en prime, le charme des lochs, des Highlanders mystérieux et des châteaux hantés. Aussi savoureux qu'un single malt !