La ballade de Noël

Patientez jusqu'au 25 décembre avec cette histoire d'amour rocambolesque ! Angie, une jeune décoratrice de vitrines aussi maladroite qu'attachante, se retrouve mêlée à une aventure qui pourrait bouleverser sa vie. Entre la rencontre avec un disquaire au charme solaire, un casse-tête laissé par son père, un frère tête en l'air et le combat pour sauver le square de son enfance, ce mois de décembre lui réserve de nombreuses surprises. Et si la magie de Noël faisait des étincelles dans son coeur ? Il vous faudra : Une boisson chaude, des chocolats, un plaid, un crayon pour ouvrir le chapitre du jour ! + EN CADEAU, 1 GRAND POSTER ILLUSTRE