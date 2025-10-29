La suite de la serie culte de Stephen King et Peter Straub. Jack Sawyer a survécu à l'enfer des Territoires. Vingt ans ont passé, il a tout oublié. Jusqu'à cette série de meurtres qui terrorise French Landing, paisible bourgade du Wisconsin. En traquant le tueur, Jack sent se ranimer la mémoire d'un monde parallèle : autrefois, pour sauver sa mère, il a pénétré la contrée magique et terrifiante des Territoires. Aujourd'hui, pour l'amour d'une femme et la vie d'un enfant, il va de nouveau franchir la frontière... "Deux grands maîtres à l'apogée de leur art". TheIndependent on Sunday Préface de Stephen King Interview de Peter Straub Traduction révisée de l'anglais (Etats-Unis) par Bernard Cohen