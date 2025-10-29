Mêlant thriller d'espionnage et épopée romanesque, Franco Bernini nous dévoile l'incroyable destin de Niccolò Machiavel. Octobre 1502. La république de Florence soupçonne le redouté César Borgia, dit le Valentinois, de s'apprêter à l'envahir. Afin de déjouer son projet, elle envoie auprès de lui le jeune Niccolò Machiavel, chargé de l'espionner. Le conquérant est à la recherche d'un mémorialiste qui rédigera sa biographie pour répondre aux nombreuses "calomnies" circulant à son sujet : Machiavel, qui possède une belle plume et rêve de célébrité littéraire, est l'émissaire idéal pour gagner sa confiance. Entre les deux hommes se tisse une relation complexe, mélange de respect mutuel, d'ambition commune, mais aussi de mensonges et de cruauté. Lorsque Dianora Mambelli, ravissante "prise de guerre" à la merci de Borgia, entre dans la danse, la vie de l'écrivain en est irrémédiablement bouleversée - et désormais en grand danger... Machiavel s'inspirera de cette expérience pour rédiger son oeuvre majeure, Le Prince, l'un des plus célèbres traités de philosophie politique au monde.