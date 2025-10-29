Inscription
#Beaux livres

Du potager familial aux tables d'exception

Valentin Néraudeau

ActuaLitté
Dans les jardins de son grand-père, en Charente-Maritime, Valentin Néraudeau découvre très tôt bien plus que la cuisine : une manière de vivre, une éthique du goût, une attention aux gestes simples. Là, entre la terre et les fourneaux, naît sa vocation. De ses débuts timides face à un caramel brûlant jusqu'aux dîners privés pour les plus grandes maisons de luxe ou de nombreuses personnalités, le chef Valentin Néraudeau trace un parcours singulier, guidé par l'exigence, la sincérité et le respect du produit. A contre-courant du spectaculaire, il défend une cuisine vraie, généreuse et accessible, capable de transformer un repas en instant suspendu. Dans ce récit intime, il livre plus qu'un parcours de chef : un manifeste sensible et sensoriel pour réapprendre à cuisiner avec le coeur. Un hommage vibrant aux producteurs, à la transmission, au goût juste et à cette magie discrète qui naît lorsque l'amour entre dans l'assiette. Valentin Néraudeau est chef privé. Révélé par Top Chef, il incarne une cuisine sensible, exigeante et profondément humaine.

Par Valentin Néraudeau
Chez Fayard

|

Auteur

Valentin Néraudeau

Editeur

Fayard

Genre

Essais - Témoignages

Du potager familial aux tables d'exception

Valentin Néraudeau

Paru le 29/10/2025

256 pages

Fayard

21,90 €

ActuaLitté
9782213733579
