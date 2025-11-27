La Conspiration Van Gogh

Le vol d'un tableau confronte l'inspecteur Luke Perrone à une conspiration enracinée dans plus d'un siècle d'histoire. 1890, Auvers-sur-Oise. Vincent Van Gogh vient de mourir. Dans une lettre, son ami Emile Bernard évoque ses funérailles. Il décrit la salle où le corps est exposé, et les deux derniers autoportraits de l'artiste qui y figurent. Un seul de ces tableaux sera retrouvé. 2023, New York. Luke Perrone met la main sur un tableau. Il s'aperçoit que celui-ci recouvre un autoportrait de Van Gogh. S'agit-il du chef-d'oeuvre perdu ? Ou bien d'un faux ? Lorsque le tableau est volé, c'est le début d'une aventure palpitante qui, d'Amsterdam à Saint-Rémy-de-Provence, va mener Perrone sur les traces d'une incroyable conspiration. " Un roman d'intrigue fascinant, plein d'anecdotes relatives à l'histoire de l'art. " Joyce Carol Oates " Jonathan Santlofer tisse une toile remarquable avec ce roman que l'on ne peut pas lâcher, et dont les rebondissements insoupçonnables suscitent un suspense de tous les instants. " Michael Connelly Egalement chez Pocket : L'Héritage Monna Lisa .