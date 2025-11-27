Les transformations du droit administratif

L'AJDA fête ses 80 ans ! Cet ouvrage "anniversaire" réunit pour l'essentiel des plumes régulières de la revue et mêle avec bonheur juges administratifs, universitaires et gens de robe. Il ne vise pas à offrir un tableau complet du droit administratif et de ses évolutions depuis les premiers numéros de l'AJDA. Il s'agit davantage de célébrer cette revue, en proposant un très large panorama de problématique essentielles. Sans surprise, le renouvellement des sources occupe une place centrale dans les préoccupations de la doctrine contemporaine. De même les deux piliers de la discipline, le thème de l'action administrative d'une part et celui du contrôle de l'administration d'autre part, ont-ils connu de très spectaculaires changements. Et les anniversaires étant propices aux bilans et aux examens de conscience, on peut se demander si le droit administratif a tenu ses promesses ou, si l'on préfère, si les fruits ont passé la promesse des fleurs pour le dire à la manière de François de Malherbe. Une chose est sûre. Cet impressionnant bouquet de contributions offert à notre octogénaire illustre l'attachement de la communauté des publicistes à la revue. Que les auteurs, sans qui la revue n'existerait pas, et les lecteurs, sans qui elle n'aurait aucun sens et aucun avenir, en soient remerciés. Longue et heureuse vie à l'AJDA !