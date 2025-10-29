Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Travailler avec des personnalités difficiles

Sandrine Weisz

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Agressif, bavard, faux expert, pinailleur, réfractaire au changement : ces personnalités dites " difficiles " peuvent nuire à votre moral, à votre santé et à la performance de votre équipe. Comment les détecter ? Quelle attitude adopter pour déjouer leur influence ? A partir d'exemples concrets, apprenez à repérer ces personnalités - qu'il s'agisse de collègues, clients, prestataires, collaborateurs ou hiérarchiques (ou peut-être même vous ! ) -, à rompre leur emprise et à retourner ces comportements toxiques à votre avantage. Vous trouverez notamment dans ce livre : - une typologie des personnalités difficiles rencontrées fréquemment dans la vie professionnelle ; - des conseils pour réagir face à leurs tactiques déstabilisantes ; - de bonnes pratiques managériales pour restaurer une dynamique positive. Cette 3e édition vous guidera dans toutes les situations, y compris celles liées aux nouvelles pratiques comme le télétravail, pour interagir avec assurance et sérénité.

Par Sandrine Weisz
Chez Dunod

|

Auteur

Sandrine Weisz

Editeur

Dunod

Genre

Management

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Travailler avec des personnalités difficiles par Sandrine Weisz

Commenter ce livre

 

Travailler avec des personnalités difficiles

Sandrine Weisz

Paru le 29/10/2025

192 pages

Dunod

21,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782100885961
9782100885961
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Les finalistes du Grand Prix de l'Académie Française 2025, exit Carrère Les finalistes du Prix Femina 2025 sont connus “Hors garantie”, Stephen King s’interroge sur son avenir d’écrivain
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.