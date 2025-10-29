Travailler avec des personnalités difficiles

Agressif, bavard, faux expert, pinailleur, réfractaire au changement : ces personnalités dites " difficiles " peuvent nuire à votre moral, à votre santé et à la performance de votre équipe. Comment les détecter ? Quelle attitude adopter pour déjouer leur influence ? A partir d'exemples concrets, apprenez à repérer ces personnalités - qu'il s'agisse de collègues, clients, prestataires, collaborateurs ou hiérarchiques (ou peut-être même vous ! ) -, à rompre leur emprise et à retourner ces comportements toxiques à votre avantage. Vous trouverez notamment dans ce livre : - une typologie des personnalités difficiles rencontrées fréquemment dans la vie professionnelle ; - des conseils pour réagir face à leurs tactiques déstabilisantes ; - de bonnes pratiques managériales pour restaurer une dynamique positive. Cette 3e édition vous guidera dans toutes les situations, y compris celles liées aux nouvelles pratiques comme le télétravail, pour interagir avec assurance et sérénité.