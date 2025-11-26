Inscription
Pour d'autres espèces d'espaces

Claire Chatelet

Dans cette tentative d'épuisement de l'espace que constitue Espèces d'espaces, Georges Perec appréhende l'espace comme " un doute " qu'il convient d'interroger. Remettre l'espace en jeu à partir des arts numériques, tel est précisément l'enjeu de cet ouvrage collectif issu d'un colloque international qui s'est tenu à Caen dans le cadre du de l'édition 2024 du festival ]interstice[ en partenariat avec l'ésam Caen / Cherbourg et l'Université de Montpellier Paul-Valéry. L'entreprise est sans doute incertaine, car la notion d'" espace " est fondamentalement instable. Ainsi les contributions de ce volume abordent-elle différents types d'espaces : l'espace de l'oeuvre ou le " faire espace " propre à l'oeuvre (Maldiney, 1973), l'espace dans l'oeuvre, l'espace de réception/d'interprétation... A partir de l'analyse de pratiques artistiques contemporaines où les technologies numériques deviennent un instrument de réflexivité, nous souhaitons également observer ce que cette production d'espace(s) (Lefebvre, 1974) dit de notre monde, dans quelle politique ou dans quelle poétique elle l'insère, quel système de relations / interrelations / interactions elle met à jour ; quelles formes, quels enchevêtrements, quels écarts elle fait expérimenter. Avec les contributions de : Vincent Ciciliato, Claire Chatelet, Roderick Coover, Allan Deneuville, Thierry Fournier, Jean-Paul Fourmentraux, Frédérick Maheux, Maxence Mercier, Carola Mouja, Thomas Pausz, Ludmila Postel, Marc Ries, Bérénice Serra, Martina Stella, Jean-François Truber, Fabien Zocco

