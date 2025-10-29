Inscription
#Essais

Le grand livre des 1000 premiers jours de vie

Joanna Smith, Boris Cyrulnik, Antoine Guédeney

ActuaLitté
Grâce aux progrès des neurosciences et des recherches sur l'attachement, on sait aujourd'hui que la période des 1 000 premiers jours - de la conception aux 2 ans de l'enfant -, bien que non accessible à la mémoire consciente, est cruciale pour le développement, tant somatique que psychique. Du fait de la poussée de croissance massive du cerveau qui caractérise ces 1 000 premiers jours, cette période joue un rôle capital sur l'attachement, la régulation du stress et des émotions, et la prévention des troubles psychiques, à l'échelle de la vie. L'ouvrage récapitule les enjeux psychopathologiques du développement normal des 1 000 premiers jours, décrit les risques liés aux aléas et à l'adversité survenant durant cette période (insécurité ou désorganisation de l'attachement, naissance traumatique, prématurité, traumatismes, transmission transgénérationnelle, surexposition précoce aux écrans...) et expose des stratégies d'intervention possibles (prévention au sein du lien parent-bébé, soutien à la parentalité ou, plus tard, psychothérapie des 1 000 premiers jours chez l'enfant, l'adolescent ou l'adulte). Cet ouvrage est rédigé par des experts internationaux. Premier du genre, il fournit les informations encore insuffisamment connues quant à l'impact crucial des 1 000 premiers jours sur le développement de l'enfant, pour la santé mentale de l'adulte qu'il deviendra, et propose également des perspectives thérapeutiques novatrices. Cette deuxième édition inclut de nouveaux apports portant sur les émotions du nouveauné, l'impact des écrans sur les tout-petits et présente différents programmes de soutien à la parentalité. Préface de Boris CYRULNIK - Postface d'Antoine GUEDENEY H. Dellucci, A. Deprez, E. Dozio, R. Dugravier, C. Dumonteil-Kremer, K. Gagné, C. Genet, P. Goutodier, A. Guedeney, H. Junier, L. Mann, L. Provenzi, A. Raynaud, E. Rinaldi, P. V. Rousseau, Y. Saada , A. Schore, S. Seguin, S. Tereno, S. Tisseron, E. Tronick, M. -N. Vacheron, V. Vandenbroucke, E. Wallon.

Par Joanna Smith, Boris Cyrulnik, Antoine Guédeney
Chez Dunod

|

Auteur

Joanna Smith, Boris Cyrulnik, Antoine Guédeney

Editeur

Dunod

Genre

Psychologie de l'enfant

Le grand livre des 1000 premiers jours de vie

Joanna Smith

Paru le 29/10/2025

448 pages

Dunod

42,00 €

ActuaLitté
9782100880737
© Notice établie par ORB
