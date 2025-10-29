Comme son titre l'indique Un précipité est une évocation abrégée, une sorte de vision en accéléré de l'enfance, déroulant une suite d'instantanés qui sont autant de scènes brèves, faussement anodines, auxquelles le temps a fini par donner un relief troublant. Partagée entre l'omniprésence de la mère et l'ombre d'un père lointain, l'enfant-Wendy découvre peu à peu les règles qui régissent son univers - et le monde au-delà. Ces poèmes lapidaires dialoguent en miroir - sur la page adverse - avec de brèves évocations du monde parcouru d'effrois dans lequel l'écriture est venue s'inscrire. La nostalgie n'est donc pas de mise dans cette poésie qui se veut à la lisière de deux mondes : et au coeur même de l'extrême présent.