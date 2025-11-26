Bocuse, pâtisserie

Pour la première fois dans l'histoire, le Restaurant Paul Bocuse de Collonges-au-Mont d'Or fait la part belle à la pâtisserie. Ainsi, le temple de la gastronomie mondiale offre un écrin à 25 recettes familiales et gourmandes, à la fois contemporaine et respectueuse de l'ADN Bocuse. Ces recettes intergénérationnelles et accessibles à tous sont proposées par le chef pâtissier Benoît Charvet, champion du monde des desserts glacés 2018, par ailleurs aux côtés des chefs de cuisine Olivier Couvin et Gilles Reinhardt depuis 2019 au sein de l'Auberge mythique des bords de Saône.