Frankenstein ou le Prométhée moderne

"Une pluie funèbre martelait les vitres et ma bougie était presque consumée, lorsqu'à la lueur de cette lumière, je vis s'ouvrir l'oeil jaune et terne de la créature. . ". Jeune scientifique passionné, Victor Frankenstein se lance dans une quête qui finira par le détruire : donner vie à une créature monstrueuse. Le chef-d'oeuvre de Mary Shelley terrifie et enchante les lecteurs depuis sa première publication en 1818. Ce grand classique précurseur de la science-fiction moderne, en édition intégrale, est merveilleusement illustré en couleurs et animé par le célèbre studio MinaLima.