Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Imaginaire

Frankenstein ou le Prométhée moderne

Mary Shelley, MinaLima, Germain d' Hangest

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
"Une pluie funèbre martelait les vitres et ma bougie était presque consumée, lorsqu'à la lueur de cette lumière, je vis s'ouvrir l'oeil jaune et terne de la créature. . ". Jeune scientifique passionné, Victor Frankenstein se lance dans une quête qui finira par le détruire : donner vie à une créature monstrueuse. Le chef-d'oeuvre de Mary Shelley terrifie et enchante les lecteurs depuis sa première publication en 1818. Ce grand classique précurseur de la science-fiction moderne, en édition intégrale, est merveilleusement illustré en couleurs et animé par le célèbre studio MinaLima.

Par Mary Shelley, MinaLima, Germain d' Hangest
Chez Flammarion

| 1 Partages

Auteur

Mary Shelley, MinaLima, Germain d' Hangest

Editeur

Flammarion

Genre

Mondes fantastiques

1

Partages

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Frankenstein ou le Prométhée moderne par Mary Shelley, MinaLima, Germain d' Hangest

Commenter ce livre

 

Frankenstein ou le Prométhée moderne

Mary Shelley, MinaLima trad. Germain d' Hangest

Paru le 29/10/2025

416 pages

Flammarion

34,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782080491909
9782080491909
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Les finalistes du Grand Prix de l'Académie Française 2025, exit Carrère Les finalistes du Prix Femina 2025 sont connus “Hors garantie”, Stephen King s’interroge sur son avenir d’écrivain
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.