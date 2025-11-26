Inscription
#Roman francophone

Ivre de mort, je survis

Lea Guillon

ActuaLitté
"Je suis en déséquilibre permanent entre la volonté d'être morte et celle de vivre intensément.[...] Je déteste être ce que je suis. J'aimerais ne pas être comme ça. J'aimerais penser comme tout le monde, raisonnablement, de manière mesurée, de manière contrôlée." Haëlle, 28 ans, a choisi le jour de son anniversaire pour mourir. Mais tout ne se passe pas comme elle l'aurait souhaité, puisque cinq jours plus tard, elle se réveille dans un hôpital psychiatrique. Comment panser ses plaies et continuer à vivre lorsqu'on avance les yeux bandés dans des montagnes russes ? Le temps de vie est une opportunité. Haëlle saura-t-elle la saisir ?

Par Lea Guillon
Chez Black-out

|

Auteur

Lea Guillon

Editeur

Black-out

Genre

Littérature française

Ivre de mort, je survis

Lea Guillon

Paru le 11/12/2025

Black-out

17,00 €

ActuaLitté
9782916753898
© Notice établie par ORB
