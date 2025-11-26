Ivre de mort, je survis

"Je suis en déséquilibre permanent entre la volonté d'être morte et celle de vivre intensément.[...] Je déteste être ce que je suis. J'aimerais ne pas être comme ça. J'aimerais penser comme tout le monde, raisonnablement, de manière mesurée, de manière contrôlée." Haëlle, 28 ans, a choisi le jour de son anniversaire pour mourir. Mais tout ne se passe pas comme elle l'aurait souhaité, puisque cinq jours plus tard, elle se réveille dans un hôpital psychiatrique. Comment panser ses plaies et continuer à vivre lorsqu'on avance les yeux bandés dans des montagnes russes ? Le temps de vie est une opportunité. Haëlle saura-t-elle la saisir ?