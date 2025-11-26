Inscription
#Essais

Le bilinguisme, un atout dans son jeu

Agathe Tupula Kabola

ActuaLitté
Alors que plus de la moitié de la population mondiale parle au moins deux langues et que les situations qui plongent les familles dans des univers multilingues se multiplient, de plus en plus de parents sont interpellés par le bilinguisme. Or, contrairement à la croyance populaire, l'apprentissage de plusieurs langues chez les enfants ne va pas de soi. Il requiert des années d'efforts persistants. Mais par où commencer ? Les parents ont souvent bien des questions à cet égard : Quel est l'âge idéal pour commencer l'apprentissage d'une deuxième langue ? Le bilinguisme peut-il entraîner des difficultés pour apprendre à parler ? Faut-il privilégier une langue ou l'autre à la maison ? Comment transmettre ou protéger la langue maternelle de la famille ? Faut-il s'inquiéter si un enfant s'exprime en mélangeant plusieurs langues ? Comment détecter les possibles troubles du langage en situation de bilinguisme ? Ce livre s'adresse autant aux familles monolingues qui veulent que leur enfant apprenne une deuxième langue qu'aux familles issues de l'immigration qui parlent une ou plusieurs langues différentes de la langue de leur pays d'accueil. Il fournit de nombreuses stratégies utiles et applicables au quotidien pour appuyer l'enfant et lui assurer une compétence bilingue durable. Il est également une ressource incontournable pour les éducateurs, pour les enseignants et particulièrement pour les orthophonistes. S'appuyant sur les études les plus récentes, l'autrice nous fait découvrir les multiples effets positifs du bilinguisme, que ce soit au point de vue cognitif, socioculturel, éducationnel ou identitaire. Chose certaine, un bilinguisme réussi passe par la valorisation de la langue, surtout la langue maternelle, afin de favoriser le développement global des enfants et préserver la diversité linguistique.

Par Agathe Tupula Kabola
Editions de l'Hôpital Sainte-Justine

|

Auteur

Agathe Tupula Kabola

Editeur

Editions de l'Hôpital Sainte-Justine

Genre

Bilinguisme

Le bilinguisme, un atout dans son jeu

Agathe Tupula Kabola

Paru le 26/11/2025

Editions de l'Hôpital Sainte-Justine

19,95 €

9782898280887
