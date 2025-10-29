Nouvelle mise à jour du Routard, le guide de voyage n°1 en France ! Déambuler à pied dans les ruelles du quartier des 36 corporations à Hanoi. Passer une nuit sur une jonque-hôtel dans la baie d'Ha long. Partir à la rencontre des minorités ethniques du nord du pays, ou naviguer dans le delta du Mékong. Dans Le Routard Vietnam, mis à jour par nos spécialistes, vous trouverez : - Une première partie en couleurs pour découvrir la région à l'aide de photos et de cartes illustrant les coups de coeur de nos auteurs ; - des itinéraires thématiques et géographiques, avec toutes les infos et astuces dont vous avez besoin pour réussir et profiter pleinement de votre voyage ; - des activités (randonner autour de Sapa et de Dalat, explorer en barque la caverne de Phong Nha, découvrir les tunnels de Vinh Moc, faire de la plongée sous-marine dans les eaux de l'île de Cham, naviguer au coeur du delta du Mékong), des visites (la cité impériale de Hué, le quartier historique de Hoi An, la bouillonnante Ho Chi Minh-Ville, le quartier des 36 corporations de Hanoi), à partager en famille, entre amis ou en solo ; - plus de 60 cartes et plans avec toutes les bonnes adresses du Routard positionnées ; - et, bien sûr, le meilleur de la destination et des pas de côté pour découvrir le Vietnam hors des sentiers battus... Merci à tous les Routards qui sont solidaires de nos convictions depuis plus de 50 ans : liberté et indépendance d'esprit ; découverte et partage ; sincérité, tolérance et respect des autres.