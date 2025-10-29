Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Vietnam

Collectif, Le Routard

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Nouvelle mise à jour du Routard, le guide de voyage n°1 en France ! Déambuler à pied dans les ruelles du quartier des 36 corporations à Hanoi. Passer une nuit sur une jonque-hôtel dans la baie d'Ha long. Partir à la rencontre des minorités ethniques du nord du pays, ou naviguer dans le delta du Mékong. Dans Le Routard Vietnam, mis à jour par nos spécialistes, vous trouverez : - Une première partie en couleurs pour découvrir la région à l'aide de photos et de cartes illustrant les coups de coeur de nos auteurs ; - des itinéraires thématiques et géographiques, avec toutes les infos et astuces dont vous avez besoin pour réussir et profiter pleinement de votre voyage ; - des activités (randonner autour de Sapa et de Dalat, explorer en barque la caverne de Phong Nha, découvrir les tunnels de Vinh Moc, faire de la plongée sous-marine dans les eaux de l'île de Cham, naviguer au coeur du delta du Mékong), des visites (la cité impériale de Hué, le quartier historique de Hoi An, la bouillonnante Ho Chi Minh-Ville, le quartier des 36 corporations de Hanoi), à partager en famille, entre amis ou en solo ; - plus de 60 cartes et plans avec toutes les bonnes adresses du Routard positionnées ; - et, bien sûr, le meilleur de la destination et des pas de côté pour découvrir le Vietnam hors des sentiers battus... Merci à tous les Routards qui sont solidaires de nos convictions depuis plus de 50 ans : liberté et indépendance d'esprit ; découverte et partage ; sincérité, tolérance et respect des autres.

Par Collectif, Le Routard
Chez Hachette

|

Auteur

Collectif, Le Routard

Editeur

Hachette

Genre

Vietnam

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

DOSSIER - La journée de l'inventivité en bibliothèque de Nouvelle-Aquitaine

Retrouver tous les articles sur Vietnam par Collectif, Le Routard

Commenter ce livre

 

Vietnam

Collectif, Le Routard

Paru le 29/10/2025

539 pages

Hachette

17,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782017338222
9782017338222
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Les finalistes du Grand Prix de l'Académie Française 2025, exit Carrère Les finalistes du Prix Femina 2025 sont connus “Hors garantie”, Stephen King s’interroge sur son avenir d’écrivain
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.