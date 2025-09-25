Agenda semainier The Beatles

Plongez dans l'univers mythique des Beatles avec ce semainier exclusif ! The Beatles vous propose une immersion dans l'histoire musicale du groupe, de ses débuts à son apogée. A travers une sélection de photos en couleur et en noir et blanc, découvrez des images rares des Beatles en concert, en backstage, mais aussi des moments iconiques capturés durant une décennie de carrière. Découvrez ou redécouvrez leur discographie, leurs logos emblématiques et des anecdotes sur leur tournée américaine. Tout au long de l'année, cet agenda semainier sera le compagnon idéal de votre organisation. Chaque semaine, décrouvrez une nouvelle photo et notez vos rendez-vous. Dans ses pages mémo, retrouvez calendrier annuel, vacances scolaires, vision board, pages de notes, numéros utiles... Un rendez-vous à destination des fans du groupe anglais mythique.