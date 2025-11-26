Rigel Afterlife Tome 1

Certaines portes devraient rester fermées... En ouvrant l'une d'entre elles, des archéologues déclenchent une malédiction ôtant peu à peu leur vie à tous les humains. Devenus morts-vivants, ils doivent désormais lutter pour échapper au pire, car seul le précieux liquide cérébral leur permettra de rester sains d'esprits... Mais ce qui est précieux attire les convoitises... La mafia, contrôlée par Bazel, décide de gérer les stocks de liquide cérébral, au détriment des plus faibles.