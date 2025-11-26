Inscription
#Manga

Rigel Afterlife Tome 1

Elleana, Laolyth, Chayton

Certaines portes devraient rester fermées... En ouvrant l'une d'entre elles, des archéologues déclenchent une malédiction ôtant peu à peu leur vie à tous les humains. Devenus morts-vivants, ils doivent désormais lutter pour échapper au pire, car seul le précieux liquide cérébral leur permettra de rester sains d'esprits... Mais ce qui est précieux attire les convoitises... La mafia, contrôlée par Bazel, décide de gérer les stocks de liquide cérébral, au détriment des plus faibles.

Par Elleana, Laolyth, Chayton
Chez Kool Books

|

Auteur

Elleana, Laolyth, Chayton

Editeur

Kool Books

Genre

Global Manga/type mixte

Rigel Afterlife Tome 1

Elleana, Laolyth, Chayton

Paru le 26/11/2025

240 pages

Kool Books

9,50 €

9782494152380
