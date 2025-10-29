Nouvelle mise à jour du Routard, le guide de voyage n°1 en France ! Des sites archéologiques spectaculaires, des plages aux eaux cristallines, des paysages époustouflants, entre déserts et forêts tropicales, le tout mêlé de fêtes endiablées. Un séjour sur cette terre surréaliste et magique ne peut être comparé qu'à un voyage initiatique. Dans Le Routard Mexique, mis à jour par nos spécialistes, vous trouverez : - une première partie en couleurs pour découvrir le pays à l'aide de photos et de cartes illustrant les coups de coeur de nos auteurs ; - des itinéraires thématiques et géographiques, avec toutes les infos et astuces dont vous avez besoin pour réussir et profiter pleinement de votre voyage ; - des activités (parcourir les rues pentues de Taxco, l'une des capitales mondiales de l'argent, à la recherche de la perle rare, assister au spectacle grand frisson que procure la danse des voladores, à l'entrée du site d'El Taj...), des visites (se balader dans le Bosque de Chapultepec et visiter le superbe musée d'Anthropologie de Mexico, apprendre à reconnaître la trompe du dieu Chac en visitant les sites mayas de la ruta Puuc...), à partager en famille, entre amis ou en solo ; - plus de 60 cartes et plans avec toutes les bonnes adresses du Routard positionnées ; - et, bien sûr, le meilleur de la destination et des pas de côté pour découvrir le Mexique hors des sentiers battus... Merci à tous les Routards qui sont solidaires de nos convictions depuis 50 ans : liberté et indépendance d'esprit ; découverte et partage ; sincérité, tolérance et respect des autres.