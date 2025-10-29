Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Mexique

Collectif, Le Routard

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Nouvelle mise à jour du Routard, le guide de voyage n°1 en France ! Des sites archéologiques spectaculaires, des plages aux eaux cristallines, des paysages époustouflants, entre déserts et forêts tropicales, le tout mêlé de fêtes endiablées. Un séjour sur cette terre surréaliste et magique ne peut être comparé qu'à un voyage initiatique. Dans Le Routard Mexique, mis à jour par nos spécialistes, vous trouverez : - une première partie en couleurs pour découvrir le pays à l'aide de photos et de cartes illustrant les coups de coeur de nos auteurs ; - des itinéraires thématiques et géographiques, avec toutes les infos et astuces dont vous avez besoin pour réussir et profiter pleinement de votre voyage ; - des activités (parcourir les rues pentues de Taxco, l'une des capitales mondiales de l'argent, à la recherche de la perle rare, assister au spectacle grand frisson que procure la danse des voladores, à l'entrée du site d'El Taj...), des visites (se balader dans le Bosque de Chapultepec et visiter le superbe musée d'Anthropologie de Mexico, apprendre à reconnaître la trompe du dieu Chac en visitant les sites mayas de la ruta Puuc...), à partager en famille, entre amis ou en solo ; - plus de 60 cartes et plans avec toutes les bonnes adresses du Routard positionnées ; - et, bien sûr, le meilleur de la destination et des pas de côté pour découvrir le Mexique hors des sentiers battus... Merci à tous les Routards qui sont solidaires de nos convictions depuis 50 ans : liberté et indépendance d'esprit ; découverte et partage ; sincérité, tolérance et respect des autres.

Par Collectif, Le Routard
Chez Hachette

|

Auteur

Collectif, Le Routard

Editeur

Hachette

Genre

Mexique

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

DOSSIER - La journée de l'inventivité en bibliothèque de Nouvelle-Aquitaine

Retrouver tous les articles sur Mexique par Collectif, Le Routard

Commenter ce livre

 

Mexique

Collectif, Le Routard

Paru le 29/10/2025

558 pages

Hachette

17,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782017338208
9782017338208
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Les finalistes du Grand Prix de l'Académie Française 2025, exit Carrère Les finalistes du Prix Femina 2025 sont connus “Hors garantie”, Stephen King s’interroge sur son avenir d’écrivain
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.