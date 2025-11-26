Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Imaginaire

Les royaumes muets Tome 2

Séverine Gauthier, Jérémie Almanza

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
TEINTEE D'HUMOUR, CETTE SERIE D'INSPIRATION GOTHIQUE AUX ACCENTS DE TIM BURTON PROPOSE UNE HISTOIRE COMPLETE PAR ALBUM ET VOUS INVITE A VOYAGER AUX "ROYAUMES MUETS". Souvenez-vous... Perséphone a rencontré la mort l'année de ses douze ans, le jour de la veillée funèbre de son voisin, Victor Columbaria. Et depuis qu'elle l'a aidé à retrouver son dernier soupir, en compagnie de Charles et Théophile, deux collecteurs de derniers soupirs un peu loufoques, les choses ont changé... La Mort leur a, en effet, proposé un contrat afin qu'ils travaillent pour son compte. Ils vont devoir apporter leur aide à un dénommé Méthode, récemment décédé, qui cherche sa défunte femme dans les méandres des Royaumes muets. Mais certains secrets pourraient dissimuler un possible danger...

Par Séverine Gauthier, Jérémie Almanza
Chez Editions Oxymore

|

Auteur

Séverine Gauthier, Jérémie Almanza

Editeur

Editions Oxymore

Genre

Science-fiction, heroic fantas

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les royaumes muets Tome 2 par Séverine Gauthier, Jérémie Almanza

Commenter ce livre

 

Les royaumes muets Tome 2

Séverine Gauthier, Jérémie Almanza

Paru le 25/03/2026

68 pages

Editions Oxymore

18,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782385611248
9782385611248
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La rentrée littéraire que personne n'a vue : 28 romans qui bouleversent tout en silence Paris : la droite bloque une subvention à 40 librairies indépendantes, dont Violette and Co Corée du Sud : une institutrice menacée après avoir “demandé” une bibliothèque Le Prix Philippe Sollers change en cours de route : exit Beigbeder et Naulleau
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.