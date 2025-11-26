Les royaumes muets Tome 2

TEINTEE D'HUMOUR, CETTE SERIE D'INSPIRATION GOTHIQUE AUX ACCENTS DE TIM BURTON PROPOSE UNE HISTOIRE COMPLETE PAR ALBUM ET VOUS INVITE A VOYAGER AUX "ROYAUMES MUETS". Souvenez-vous... Perséphone a rencontré la mort l'année de ses douze ans, le jour de la veillée funèbre de son voisin, Victor Columbaria. Et depuis qu'elle l'a aidé à retrouver son dernier soupir, en compagnie de Charles et Théophile, deux collecteurs de derniers soupirs un peu loufoques, les choses ont changé... La Mort leur a, en effet, proposé un contrat afin qu'ils travaillent pour son compte. Ils vont devoir apporter leur aide à un dénommé Méthode, récemment décédé, qui cherche sa défunte femme dans les méandres des Royaumes muets. Mais certains secrets pourraient dissimuler un possible danger...