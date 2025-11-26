The Devil's Sons Tome 3

Les Devil's Sons sont plus unis que jamais, pourtant, la vie semble vouloir les mettre à genoux. Ils surmontent les obstacles les uns après les autres, trop nombreux pour que ce soit une simple coïncidence. Si les Devil's Sons ont donné un sens à mon existence, Clarke, lui, a offert à mon coeur une raison de battre. L'amour est la plus puissante source de bonheur, sauf qu'il peut aussi s'avérer extrêmement dévastateur. On dit qu'un malheur n'arrive jamais seul, mais qu'en est-il de l'accalmie ? Je commence à croire que nous sommes destinés au chaos... Ensemble, nous faisons front, et s'il nous arrive de plier sous la tempête, nous ne rompons pas. Du moins, c'est ce que je pensais... Devil's un jour, Devil's toujours... Peu importe le sacrifice... "C'est ma saga préférée de tous les temps ! Il y a tout ce que j'aime dedans : une famille incroyable, des personnages forts et attachants, tout cela raconter avec une plume fluide et addictive". mym_reading A propos de l'autrice Originaire du sud-est de la France, Chloé Wallerand est une passionnée de lecture. A l'adolescence, elle se lance dans l'écriture sur Internet. Plus tard, sa dark romance The Devil's Sons atteint plus de 7, 5 millions de lecteurs.