#Imaginaire

Areven

Charlotte Reichenbach

Les traductions des parchemins ont soulevé bien plus de questions qu'elles n'ont offert de réponses. Les révélations des elfes d'Álfar sur les pouvoirs de Zellaelis n'ont fait qu'obscurcir davantage un destin déjà énigmatique. Dans la mystérieuse cellule 1909, la carte menant aux sept cachettes a été révélée. Joakim et Lex sont les seuls à l'avoir vue. Désormais, une course contre le temps s'engage pour retrouver les quatre parchemins manquants, alors que l'empire de Khémett éclate, déchiré entre les zélotes lacryas et les partisans de l'empereur fugitif. La guerre opposant les adeptes de la Prophétie et leurs ennemis est imminente, mais le mystère autour de cette ancienne religion reste entier. Joakim parviendra-t-il à rassembler les parchemins avant les Lacryas... et même avant Kara ? Quel est le secret millénaire des adeptes de la Prophétie ? Et où se trouve cette légendaire Cité des Ames ?

Charlotte Reichenbach
Editions Elixyria

Auteur

Charlotte Reichenbach

Editeur

Editions Elixyria

Genre

Fantasy

Areven

Charlotte Reichenbach

Paru le 26/11/2025

400 pages

Editions Elixyria

19,90 €

9782379613999
