Le Jeu de l'amour et du hasard

Silvia n'épousera pas son fiancé sans le connaître ! Et si son bon caractère en public n'était qu'une façade ? Pour découvrir le vrai visage de Dorante, elle échange sa place avec Lisette, sa servante. Mais voilà que le jeune homme a eu la même idée... Dans un ballet de déguisements où se confrontent amour et apparences, cette comédie profite du renversement des positions pour proposer une réflexion sociale derrière les quiproquos. Dossier pédagogique 2de, 1re - Le théâtre du XVII ? siècle au XXI&esup, siècle.