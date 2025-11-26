Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Roman francophone

Le Jeu de l'amour et du hasard

Marivaux

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Silvia n'épousera pas son fiancé sans le connaître ! Et si son bon caractère en public n'était qu'une façade ? Pour découvrir le vrai visage de Dorante, elle échange sa place avec Lisette, sa servante. Mais voilà que le jeune homme a eu la même idée... Dans un ballet de déguisements où se confrontent amour et apparences, cette comédie profite du renversement des positions pour proposer une réflexion sociale derrière les quiproquos. Dossier pédagogique 2de, 1re - Le théâtre du XVII ? siècle au XXI&esup, siècle.

Par Marivaux
Chez J'ai lu

|

Auteur

Marivaux

Editeur

J'ai lu

Genre

Théâtre - Pièces

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le Jeu de l'amour et du hasard par Marivaux

Commenter ce livre

 

Le Jeu de l'amour et du hasard

Marivaux

Paru le 26/11/2025

128 pages

J'ai lu

2,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782290426586
9782290426586
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La rentrée littéraire que personne n'a vue : 28 romans qui bouleversent tout en silence Paris : la droite bloque une subvention à 40 librairies indépendantes, dont Violette and Co Corée du Sud : une institutrice menacée après avoir “demandé” une bibliothèque Le Prix Philippe Sollers change en cours de route : exit Beigbeder et Naulleau
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.