Les deux tornades font souffler un vent de folie sur la BD ! Marine a un travail fou à la maison. Elle doit gérer le moral de Wendy qui a glissé dans ses chaussettes et s'occuper de son animalerie en peluches. Ca en fait de la charge de cervelle ! Alors, c'est sûr qu'avec tout ça, elle n'a vraiment pas le temps d'être la petite sister parfaite. Le mieux, c'est encore qu'elle reste comme elle est, c'est-à-dire turbulente, bondissante, kro adorable et surtout, qu'elle puisse continuer de faire ce qu'elle a veut. " Moi d'abord ! C'est pourtant clair, non ? "