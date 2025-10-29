Inscription
#Essais

Moi d'abord !

Christophe Cazenove, William

ActuaLitté
Les deux tornades font souffler un vent de folie sur la BD ! Marine a un travail fou à la maison. Elle doit gérer le moral de Wendy qui a glissé dans ses chaussettes et s'occuper de son animalerie en peluches. Ca en fait de la charge de cervelle ! Alors, c'est sûr qu'avec tout ça, elle n'a vraiment pas le temps d'être la petite sister parfaite. Le mieux, c'est encore qu'elle reste comme elle est, c'est-à-dire turbulente, bondissante, kro adorable et surtout, qu'elle puisse continuer de faire ce qu'elle a veut. " Moi d'abord ! C'est pourtant clair, non ? "

Par Christophe Cazenove, William
Chez Bamboo Editions

|

Auteur

Christophe Cazenove, William

Editeur

Bamboo Editions

Genre

Humour

Moi d'abord !

Christophe Cazenove, William

Paru le 29/10/2025

48 pages

Bamboo Editions

11,90 €

ActuaLitté
9791041112197
