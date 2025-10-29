Carnet de potes

La BD anti-morosité recommandée par l'Education nationale ! La nouvelle circulaire imposant la tenue unique pour tous les élèves met le lycée Fanfaron en émoi. Une tenue unique, d'accord, mais laquelle ? Cette décision ministérielle pousse même nos Profs à se replonger dans le passé. Une bonne occasion de découvrir comment Polochon, Amina, Gladys et même Serge ont découvert leur vocation pour l'enseignement. Mais avec les Profs, on est loin du " C'était mieux avant... ". D'ailleurs un nouveau prof (d'arts plastiques) hyper motivé, hyper connecté et hyper branché réseaux sociaux débarque avec toute sa modernité.