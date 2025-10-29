Carnet de potes

La BD anti-morosité recommandée par l'Education nationale ! La nouvelle circulaire imposant la tenue unique pour tous les élèves met le lycée Fanfaron en émoi. Une tenue unique, d'accord, mais laquelle ? Cette décision ministérielle pousse même nos Profs à se replonger dans le passé. Une bonne occasion de découvrir comment Polochon, Amina, Gladys et même Serge ont découvert leur vocation pour l'enseignement. Mais avec les Profs, on est loin du " C'était mieux avant... ". D'ailleurs un nouveau prof (d'arts plastiques) hyper motivé, hyper connecté et hyper branché réseaux sociaux débarque avec toute sa modernité.
Par
Erroc, Sti, Simon Léturgie, Jacqueline Guénard Chez
Bamboo Editions
