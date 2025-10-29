Inscription
#Imaginaire

Carnet de potes

Erroc, Sti, Simon Léturgie, Jacqueline Guénard

ActuaLitté
La BD anti-morosité recommandée par l'Education nationale ! La nouvelle circulaire imposant la tenue unique pour tous les élèves met le lycée Fanfaron en émoi. Une tenue unique, d'accord, mais laquelle ? Cette décision ministérielle pousse même nos Profs à se replonger dans le passé. Une bonne occasion de découvrir comment Polochon, Amina, Gladys et même Serge ont découvert leur vocation pour l'enseignement. Mais avec les Profs, on est loin du " C'était mieux avant... ". D'ailleurs un nouveau prof (d'arts plastiques) hyper motivé, hyper connecté et hyper branché réseaux sociaux débarque avec toute sa modernité.

Par Erroc, Sti, Simon Léturgie, Jacqueline Guénard
Chez Bamboo Editions

|

Auteur

Erroc, Sti, Simon Léturgie, Jacqueline Guénard

Editeur

Bamboo Editions

Genre

Humour

Retrouver tous les articles sur Carnet de potes par Erroc, Sti, Simon Léturgie, Jacqueline Guénard

Commenter ce livre

 

Carnet de potes

Erroc, Sti, Simon Léturgie

Paru le 29/10/2025

48 pages

Bamboo Editions

11,90 €

ActuaLitté
9791041112173
© Notice établie par ORB
