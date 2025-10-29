Once Upon a Crime Tome 2

Dans sa nouvelle affaire, le Petit Chaperon Rouge doit percer à jour les sombres manigances d'Hansel et Gretel, et découvrir comment ils ont utilisé la maison en sucreries de la sorcière pour éliminer celle-ci... ainsi que leur propre belle-mère ! Mais pas le temps de souffler : un cadavre est retrouvé et une maison réduite en cendres la nuit de la mystérieuse disparition de la princesse Aurore, pourtant endormie depuis cent ans. Une enquête explosive qui pourrait bien ébranler tout le pays !