#Manga

Once Upon a Crime Tome 2

Aito Aoyagi, Kanoka Tana, Jean-Baptiste Bondis

ActuaLitté
Dans sa nouvelle affaire, le Petit Chaperon Rouge doit percer à jour les sombres manigances d'Hansel et Gretel, et découvrir comment ils ont utilisé la maison en sucreries de la sorcière pour éliminer celle-ci... ainsi que leur propre belle-mère ! Mais pas le temps de souffler : un cadavre est retrouvé et une maison réduite en cendres la nuit de la mystérieuse disparition de la princesse Aurore, pourtant endormie depuis cent ans. Une enquête explosive qui pourrait bien ébranler tout le pays !

Aito Aoyagi, Kanoka Tana, Jean-Baptiste Bondis
Chez Panini comics

|

Auteur

Aito Aoyagi, Kanoka Tana, Jean-Baptiste Bondis

Editeur

Panini comics

Genre

Seinen/Homme

Once Upon a Crime Tome 2 par Aito Aoyagi, Kanoka Tana, Jean-Baptiste Bondis

Commenter ce livre

 

Once Upon a Crime Tome 2

Aito Aoyagi, Kanoka Tana trad. Jean-Baptiste Bondis

Paru le 29/10/2025

Panini comics

8,29 €

ActuaLitté
9791039140492
© Notice établie par ORB
