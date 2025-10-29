Qu'appelle-t-on "bref" ? Derrière l'apparente évidence d'un discours qui prend peu de temps se cache un objet complexe, rarement interrogé pour lui-même. Par-delà l'extrême diversité des formes brèves, ce livre entreprend de définir le phénomène discursif constitué par la brièveté, qui - dualité à questionner - se présente simultanément sous l'angle du temps et de l'espace. Au lieu de réduire le bref à la concision efficace ou à un symptôme de l'accélération contemporaine, l'ouvrage explore ses différentes facettes et l'expérience ambivalente dont il fait l'objet. Si la brièveté est souvent perçue comme un problème - source de frustration face à l'éphémère - ou au contraire comme une chance - dans l'écriture poétique -, elle appelle une lecture plus attentive à ses paradoxes. Avant de la juger, il faut comprendre comment elle façonne notre perception du temps. A la croisée de la philosophie du temps, des sciences de la communication et de l'esthétique, le Traité du bref propose une réflexion théorique sur une notion omniprésente, mais peu étudiée, à partir d'exemples tirés des discours artistiques, littéraires et médiatiques.