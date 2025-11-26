Inscription
#Essais

Une métropole en partage

Amandine Diener, Hélène Martin-brelot

Longtemps associée à l'image d'une ville grise à vocation essentiellement militaire, Brest fait désormais figure de territoire dynamique et attractif. Dès les années 1970, la ville a initié des stratégies d'aménagement pour revitaliser son centre et affirmer son identité. Devenue métropole en 2014, elle mise aujourd'hui sur son histoire, empreinte de solidarités humaines et territoriales, et sur son rôle maritime, pour se positionner comme "Capitale des océans". Cette étude explore l'évolution de son récit urbain et des politiques publiques qui l'accompagnent. Les cahiers POPSU rassemblent les connaissances produites au fil des travaux de recherche-action menés par la Plateforme d'observation des projets et stratégies urbaines (POPSU) dans le cadre du programme "Métropoles".

Chez Flammarion

Genre

Géograhie urbaine

Paru le 26/11/2025

96 pages

7,90 €

9782080509161
