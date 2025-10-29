Inscription
La mer dans la littérature japonaise ancienne (VIIIe - XVIe siècles)

Jacqueline Pigeot

Cet ouvrage a pour point de départ un paradoxe apparent : la littérature japonaise classique, dans ses diverses formes, n'a pas produit de "grande oeuvre", ni Odyssée ni Lusiades, dédiée tout entière à la mer, un comble pour un archipel ! La mer, et en particulier la Mer intérieure, est pourtant loin d'être absente de l'imaginaire littéraire et poétique du Japon ancien et médiéval. Dans cette anthologie sont réunis des textes littéraires des VIIIe-XVIe siècles appartenant à des genres divers (récits mythiques, poèmes, récits de voyage, roman, épopée, anecdotes curieuses ou édifiantes, théâtre nô), reposant tantôt sur l'observation des lieux et des gens, tantôt sur un fertile imaginaire.

Par Jacqueline Pigeot
Chez Hermann

Auteur

Jacqueline Pigeot

Editeur

Hermann

Genre

Critique

La mer dans la littérature japonaise ancienne (VIIIe - XVIe siècles)

Jacqueline Pigeot

Paru le 26/11/2025

Hermann

27,00 €

9791037045195
