#Roman francophone

L'attachée de presse

Philippe B. Grimbert

D'attachement il est bien question, mais si l'héroïne l'est à la promotion de ses auteurs, le héros l'est à l'attachée elle-même, ardemment et jusqu'au délire. Un homme rencontre une femme, rien de nouveau sous le soleil mais Philippe B. Grimbert s'empare des figures, capte les situations et transfigure le propos avec un style qui fait de brindilles existentielles des branches de corail et l'application d'un orfèvre des tempérances du coeur. Satire de l'inconséquence masculine, ce roman n'en demeure pas moins un hommage à la cristallisation stendhalienne et au sentiment amoureux.

Par Philippe B. Grimbert
Chez Le Dilettante

|

Auteur

Philippe B. Grimbert

Editeur

Le Dilettante

Genre

Littérature française

Paru le 29/10/2025

224 pages

Le Dilettante

18,00 €

9791030801705
