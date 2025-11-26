Inscription
#Essais

La dynamique sémiotique

Robert Nicolaï

ActuaLitté
En se fondant sur une dynamique dans laquelle les langues sont perçues comme des outils toujours refonctionnalisés à toutes fins utiles par leurs utilisateurs - par nous - afin de signifier conjoncturellement et au mieux ce que, consciemment ou inconsciemment, ils actualisent en contexte, il s'agit ici de circonscrire une approche potentiellement transdisciplinaire, qui articule conjointement notre pratique ordinaire de création de sens et de mise en signification avec les représentations contextualisées à valeur épistémique que nous développons en rapport. En arrière-plan, une question est essentielle : qu'est-ce que nous faisons exactement en faisant ce que nous faisons ? Croisant aussi bien la sociolinguistique, la pragmatique, que l'ethnographie de la communication ; l'épistémologie, les théories du changement linguistique, la sémantique que la philosophie du langage et, bien sûr, la sémiotique, on percevra alors la potentialité d'un éclatement des références souvent posées comme points fixes : éclatement de ce qui est appréhendé ("l'objet"), éclatement des modalités de saisie ("les principes"), et éclatement de ce qui est élaboré ("le statut").

Par Robert Nicolaï
Chez Hermann

|

Auteur

Robert Nicolaï

Editeur

Hermann

Genre

Critique

La dynamique sémiotique

Robert Nicolaï

Paru le 26/11/2025

229 pages

Hermann

22,00 €

ActuaLitté
9791037045744
