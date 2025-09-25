Ghost & Witch, la quête du divin Tome 3

La nouvelle série de l'auteure de " The Ancient Magus Bride " !! Saku et Rosie reçoivent l'ordre des "observateurs du temps" d'exaucer le souhait des sept invités à la source. Apparaît alors le tout premier, une selkie, accompagnée d'un homme. Son voeu : sauver les enfants enlevés par une fée. Comment Saku et Rosie vont-elles faire face à cette situation en apprenant qu'il s'agit des méfaits d'une sirène ? C'est l'histoire d'une fille qui, fuyant sa vie, va devenir un dieu.