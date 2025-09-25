Inscription
#Manga

Ghost & Witch, la quête du divin Tome 3

Kore Yamazaki, Melody Pages, Studio Charon

La nouvelle série de l'auteure de " The Ancient Magus Bride " !! Saku et Rosie reçoivent l'ordre des "observateurs du temps" d'exaucer le souhait des sept invités à la source. Apparaît alors le tout premier, une selkie, accompagnée d'un homme. Son voeu : sauver les enfants enlevés par une fée. Comment Saku et Rosie vont-elles faire face à cette situation en apprenant qu'il s'agit des méfaits d'une sirène ? C'est l'histoire d'une fille qui, fuyant sa vie, va devenir un dieu.

Par Kore Yamazaki, Melody Pages, Studio Charon
Chez Editions Komikku

|

Auteur

Kore Yamazaki, Melody Pages, Studio Charon

Editeur

Editions Komikku

Genre

Shonen/garçon

Ghost & Witch, la quête du divin Tome 3

Kore Yamazaki trad. Melody Pages

Paru le 25/09/2025

176 pages

Editions Komikku

7,99 €

9782372879101
